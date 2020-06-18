На Закарпатті посилюють карантин

На Абранському перевалі встановлюють КПВВ
У Закарпатській області посилюють карантин через зростання числа інфікованих COVID-19. Відповідне рішення прийняла регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.
Зокрема забороняється:
Крім того, відновили роботу КПВВ на Абранському перевалі (автодорога М-06 Київ-Чоп) з проведенням температурного скринінгу в'їжджають на територію області.
У Закарпатській області за минулу добу виявили 74 нових випадки зараження, п'ять осіб померли та 27 одужали, всього хворіє 1059 осіб.
Нагадаємо, за сьогоднішніми показниками, до ослаблення карантину не готовий Київ і ще 10 областей.
Крім того, в Україні виявили понад 800 нових випадків коронавірусу, що є найбільшим показником з початку пандемії.
Автор: РБК-Україна