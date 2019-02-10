На Закарпатті рівень захворюваності на ГРВІ пішов на спад

Протягом тижня у регіоні захворіли 7 тис. 961 особа

В течение недели в медицинские заведения Закарпатья с симптомами ОРВИ обратились 7 тыс. 961 человек, что на 4% меньше, чем за предыдущую неделю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

Как отмечается, карантин способствовал уменьшению количества больных среди детей, количество взрослых больных увеличивается.

"В течение этой недели в медицинские заведения Закарпатья с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) обратилось 7 тысяч 961 человек, что на 4 процента (или 320 случаев) меньше, чем за предыдущую неделю. Показатель заболеваемости составляет 632 на 100 тысяч населения и превышает эпидемический порог на 16% (за предыдущую неделю эпидпорог был превышен на 21%)", - говорится в сообщении.

В целом среди лиц, обратившихся за медицинской помощью, 4675 детей в возрасте до 17 лет (58% от всех заболевших) и 3286 взрослых (42%). Наибольший процент обращений детей к врачам в Мукачевском и Виноградовском районах (70% заболевших), а взрослых - в г. Мукачево и Перечинском районе (более 50% обращений).

Ранее РБК-Украина писало, что в 11 областях Украины заболеваемость на грипп и ОРВИ превысила эпидемический порог.

Также сообщалось, Львовской области приостановили учебный процесс в школах Дрогобыча и Стебника в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учеников.