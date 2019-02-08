Епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено в 11 областях

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За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 212 тис. осіб

У деяких областях України захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідемічний поріг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

У МОЗ повідомили, що за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 212 тис. осіб (на 6,5% більше епідемічного порогу). Високі показники захворюваності зафіксовані в Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Закарпатській, Миколаївській, Чернігівській, Хмельницькій, Сумській, Волинській, Херсонській та Київській областях.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 552,3 на 100 тис. населення, що на 6,5% більше епідемічного порогу по Україні, однак епідемії грипу немає.

Протягом звітного тижня, з 28 січня по 3 лютого, на грип та ГРВІ захворіли 212 619 осіб, з них 62,6% діти до 17 років. З початку сезону захворюваності (з жовтня 2018) перехворіли 8,3% українців. З початку епідемічного сезону зареєстровано 30 летальних випадків.

Нагадаємо, у Львівській області призупинили навчальний процес у школах Дрогобича і Стебника через зростання захворюваності на грип та ГРВІ серед учнів.

У Миколаєві 53 навчальні заклади середньої освіти з понеділка 4 лютого не будуть працювати через карантин.

РБК-Україна писало, профільна комісія прийняла рішення про закриття на карантин в Івано-Франківську 42 шкіл.