На Закарпатті зі стріляниною затримали групу ухилянтів, що "вийшли за грибами"

Їх військовослужбовці затримали неподалік від урочища Щауль Рахівського району. Помітивши прикордонників, чоловіки спробували втекти. Кілька попереджувальних пострілів прикордонники змусили правопорушників змінити свої наміри та зупинитися.

"Стверджували, що вийшли ввечері збирати гриби. Корзинок для грибів із собою не мали, напевно в лісі загубили", - розповіли прикордонники.

При цьому, за даними ДПСУ, ухилянти натомість мали при собі закордонні паспорти, ковід-сертифікати європейського зразка та змінний одяг.

Загалом на Закарпатті на ділянках Мукачівського та Чопського прикордонних загонів прикордонники у серпні виявили та затримали 700 чоловіків, які намагались незаконно залишити територію України.