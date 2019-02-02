На Закарпатті в результаті сходження лавини перекрито автодорогу

Автодорогу Н-09 наразі розчищає спецтехніка

В Закарпатской области вблизи села Деловое (Раховский район) на автодорогу Н-09 сошла снежная лавина, снег перекрыл половину проезжей части. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укравтодор в Facebook.

Для расчистки дороги направлена спецтехника.

"Около 19:00 сегодня на дороге Н-09 Мукачево – Рахов – Богородчаны – Ивано-Франковск – Рогатин – Бибрка – Львов, км 154+000, вблизи с. Деловое, сошла лавина в объеме 40 куб. м", - говорится в сообщении.

В автодорожном агентстве просят учитывать данную ситуацию при планировании путешествий.

Напомним, 25 января в Раховском районе Закарпатской области трое киевлян, которые проходили туристический маршрут в районе горы Стог, попали под снежную лавину, в результате чего один из них погиб.

Перед походом туристы интересовались у спасателей об опасности маршрута, однако несмотря на предупреждения, решили уйти в горы и при спуске сорвали лавину, которая полностью засыпала их.