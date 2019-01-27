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У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

Новини » Суспільство    27.01.2019 - 10:12
У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека
Ілюстративне фото (УНІАН)

В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги

В Карпатах зберігається значна небезпека сходження лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, 27 січня у зв'язку зі снігопадом і хуртовиною на високогір'ї і в горах Закарпатської області міститься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Крім того, в гірських районах області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Нагадаємо, в п'ятницю, 25 січня, у Рахівському районі Закарпатської області троє киян, які проходили туристичний маршрут в районі гори Стіг, потрапили під снігову лавину. В результаті цього один з них загинув.

Додамо, що синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні 27 січня. Зокрема, за даними Укргідрометцентру, вранці, 27 січня, у східних областях ожеледь, у Кіровоградській, Дніпропетровській та більшості південних областей туман, видимість 200-500 м, місцями налипання мокрого снігу. У ДСНС попередили про "жовтий" рівень небезпеки.

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