RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На Закарпатті дозволили роботу громадського транспорту

Автор: РБК-Україна

У Закарпатській області дозволили відновити роботу громадського транспорту. Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

Так, комісія дозволила здійснювати на території області регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів, в тому числі на міських автобусних маршрутах.

Крім того, правоохоронцям доручили контролювати дотримання обмежень при здійсненні пасажирських перевезень на транспорті.

"Ми повинні утримати і поліпшити результати, досягнуті за період перебування регіону в "червоній" зоні. Це можливо зробити тільки завдяки свідомій дисципліні всіх людей. А дисципліна не буває без контролю, тому потрібно докласти максимум зусиль, щоб розірвати ланцюг зараження COVID-19 і знизити навантаження на медичну систему", - заявив голова ОДА Анатолій Полосков.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області ввели заборону на роботу транспорту. При цьому обмеження двічі продовжували.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів по коронавірусу. У 21 з 25 регіонів перевищено епідеміологічний поріг COVID-19.

Додамо, що в Україні за минулу добу виявили 10 179 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЗакарпаттятранспортКарантин
Читайте також
Завтра у Рівному почнуться "карантинні" рейди на ринках та в ТРЦ, - мер
Спецперепустка на експрес до "Борисполя" не потрібна, - аеропорт
Прогноз погоди