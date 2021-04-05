На Закарпатті дозволили роботу громадського транспорту

У Закарпатській області дозволили відновити роботу громадського транспорту. Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.
Так, комісія дозволила здійснювати на території області регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів, в тому числі на міських автобусних маршрутах.
Крім того, правоохоронцям доручили контролювати дотримання обмежень при здійсненні пасажирських перевезень на транспорті.
"Ми повинні утримати і поліпшити результати, досягнуті за період перебування регіону в "червоній" зоні. Це можливо зробити тільки завдяки свідомій дисципліні всіх людей. А дисципліна не буває без контролю, тому потрібно докласти максимум зусиль, щоб розірвати ланцюг зараження COVID-19 і знизити навантаження на медичну систему", - заявив голова ОДА Анатолій Полосков.
Нагадаємо, раніше у Закарпатській області ввели заборону на роботу транспорту. При цьому обмеження двічі продовжували.
Крім того, Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів по коронавірусу. У 21 з 25 регіонів перевищено епідеміологічний поріг COVID-19.
Додамо, що в Україні за минулу добу виявили 10 179 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.