Втеча за 4500 доларів. На Буковині викрили нелегальний канал міграції чоловіків

У Чернівецькій області правоохоронці викрили нелегальний канал міграції чоловіків призовного віку за кордон. За таку "послугу" зловмисники вимагали 4500 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Офісу генпрокурора.

"Повідомлено про підозру двом буковинцям в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, жителька Боян Чернівецького району спільно з односельцем налагодили схему незаконної міграції за кордон чоловіків, громадян України, яким заборонено покидати межі держави.

Так, правоохоронці затримали підозрюваних при спробі доправити за 4500 доларів військовозобов’язаного до Румунії.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення правопорушення.

Нагадаємо, за даними ДПСУ, при спробі втекти з України затримали понад 2000 чоловіків, а деякі загинули.

Додамо, у Верховній раді запропонували саджати до в'язниці на строк до 12 років за незаконний перетин кордону військовозобов'язаними чоловіками під час війни з Росією.

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