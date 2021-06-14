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Між Бахмутом та Світлодарськом відкрили шляхопровід, зруйнований у 2014 році

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Бахмут, Понеділок 14 червня 2021 14:33
Між Бахмутом та Світлодарськом відкрили шляхопровід, зруйнований у 2014 році Фото: між Бахмутом та Світлодарськом відкрили шляхопровід, зруйнований у 2014 році (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)
Автор: РБК-Україна

У Донецькій області, між Бахмутом та Світлодарськом, відкрили рух оновленим шляхопроводом, який був зруйнований під час бойових дій у 2014 році. Штучну споруду довжиною 42,85 погонних метрів відновили у рамках програми президента "Велике будівництво".

Про це повідомили в "Укравтодорі" у Facebook.

Реконструкція об’єкту, розташованого на автошляху М-03 Київ - Харків - Довжанський (км 730+554) біля ст. Роти, розпочався у вересні минулого року.

Підрядна компанія "ХАРКІВМІСТДОРБУД" влаштувала фундаменти на об’єкті, балки прогонових будов, забетонувала збірно-монолітну плиту проїзної частини, провела антикорозійний захист конструкцій шляхопроводу, монолітне укріплення конусів насипу, влаштувала сходи на відкосах насипу, змонтувала оцинковане бар'єрне огородження на підходах до шляхопроводу, нанесла дорожню розмітку.

Відбудували та відкрили рух зруйнованим незаконними збройними формуваннями шляхопроводом на Донеччині Відновлення...

Posted by Укравтодор on Sunday, June 13, 2021

Таким чином вдалося забезпечити зручний та швидкий проїзд до населених пунктів Луганське, Миронівський та Світлодарськ.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко назвав цілі програми на цей рік щодо розбудови дорожньої мережі. Планується побудувати, відремонтувати та реконструювати рекордні 6500 км доріг та 150 мостів.

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