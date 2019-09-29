На Закарпатті стався землетрус

На Закарпатті зафіксовано легкий землетрус магнітудою 2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що про землетрус повідомив черговий станції "Львів" після обробки даних Відділу сейсмічності Інституту геофізики НАН України в Карпатському регіоні.

Підземні поштовхи магнітудою 2,0 зафіксували 28 вересня о 15:43 в районі селища Колочава на Закарпатті, глибина гипоцентра - 3,8 кілометра.

Нагадаємо, в Польщі сьогодні, 1 липня, на вугільній шахті під Катовіце стався землетрус, в результаті чого загинули три гірники. Підземні поштовхи магнітудою 2,66 сталися на шахті Мурцки-Сташиць у другій половині дня.

Представник гірничодобувної компанії PGG заявив, що в шахті знаходилися дев'ять гірників. Після землетрусу шість чоловік були доставлені в медичні заклади, три шахтаря загинули.

Додамо, на шахті Рудна в місті Польковіце стався сильний землетрус на шахті, в результаті якого постраждали 15 чоловік.