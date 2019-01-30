На шахті в Польщі стався сильний землетрус

Фото: шахта Рудна у Польщі (rmf24 pl)

В результаті землетрусу постраждали 15 людей

На шахті Рудна в місті Польковіце (Польща) стався сильний землетрус на шахті, внаслідок якого постраждали 15 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RMF 24.

Повідомляється, що землетрус оцінили в 7 з 10 балів за шкалою Ріхтера. Під час землетрусу в шахті перебувало 32 людини. В результаті землетрусу постраждали 15 людей. Один з постраждалих - 50-річний чоловік. Він отримав множинні травми і буде транспортуватися в лікарню у Вроцлаві за допомогою вертольота.

Одного шахтаря все ще шукають рятувальники. Рятувальна операція проводиться в зоні площею від 650 до 750 метрів.

Нагадаємо, у травні минулого року в Польщі в результаті землетрусу загинули два шахтарі. Землетрус магнітудою 3,4 сталося на глибині близько 900 м. У той момент у шахті працювали близько 250 осіб, у зоні поштовху перебували 11 осіб. За даними Radio Poland, пошуки ускладнювались високий рівень метану і грунтових вод.

РБК-Україна повідомляло, що біля узбережжя Чилі стався сильний землетрус магнітудою 6,7 балів. Підземні поштовхи були зафіксовані 19 січня 2019 в 22:32 за місцевим часом. В Геологічній службі заявили, що епіцентр знаходився в 15 кілометрах на північний захід від міста Кокімбо з населенням у 142 тис. осіб. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 53 км.