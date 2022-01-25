Між Закарпаттям та Львівщиною збудують новий перевал
На Закарпатті збудують нову дорогу в сторону Львівської області. Йдеться про дорогу Верхній Студений - межу Закарпатської та Львівської областей, яка по завершенні робіт стане для Закарпаття п’ятим перевалом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву у Facebook першого заступника голови Закарпатської ОДА Мирослава Білецького.
"Будівництво 5-го перевалу реалізовують у межах інфраструктурного проекту "Мале карпатське коло", включеного у програму президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво", - написав Білецький у соцмережі.
Протяжність дороги становитиме 4,2 км.
У межах підготовки до будівництва в області провели геодезичну зйомку, затвердили детальні плани території, присвоїли кадастрові номери для подальшого вилучення земельної ділянки під будівництво дороги з лісового фонду та направили звернення до Закарпатського обласного управління лісового господарства стосовно згоди на вилучення землі.
Орієнтовна вартість будівництва становить близько 500 млн грн.
Нагадаємо, що в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже зробили понад 14 тис. км доріг.