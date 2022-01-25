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Між Закарпаттям та Львівщиною збудують новий перевал

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Україна, Вівторок 25 січня 2022 15:19
Між Закарпаттям та Львівщиною збудують новий перевал Фото: між Закарпаттям та Львівщиною збудують новий перевал (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

На Закарпатті збудують нову дорогу в сторону Львівської області. Йдеться про дорогу Верхній Студений - межу Закарпатської та Львівської областей, яка по завершенні робіт стане для Закарпаття п’ятим перевалом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву у Facebook першого заступника голови Закарпатської ОДА Мирослава Білецького.

"Будівництво 5-го перевалу реалізовують у межах інфраструктурного проекту "Мале карпатське коло", включеного у програму президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво", - написав Білецький у соцмережі.

Протяжність дороги становитиме 4,2 км.

У межах підготовки до будівництва в області провели геодезичну зйомку, затвердили детальні плани території, присвоїли кадастрові номери для подальшого вилучення земельної ділянки під будівництво дороги з лісового фонду та направили звернення до Закарпатського обласного управління лісового господарства стосовно згоди на вилучення землі.

Орієнтовна вартість будівництва становить близько 500 млн грн.

Нагадаємо, що в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже зробили понад 14 тис. км доріг.

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Велике будівництво
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