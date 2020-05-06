МІУ вивчить питання будівництва нового аеропорту в Мукачеві

Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

У Мукачеві може з'явитися новий аеропорт

Міністерство інфраструктури України вивчить можливість будівництва нового аеропорту у Мукачеві Закарпатської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра інфраструктури Владислава Криклія.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні Кабміну було прийнято рішення знизити до 30% частину чистого доходу, яка перераховується аеропортами "Бориспіль" і "Львів" до держбюджету. Раніше вирахуванню підлягало 90% доходу.

"Міністерство інфраструктури пропрацює питання будівництва нового аеропорту у Мукачеві", - додав Криклій.

Відзначимо, в бюджет-2020 закладено 1 млрд гривень на будівництво нових аеропортів в Дніпрі, Мукачеві та Ізмаїлі.

Мукачівський аеропорт знаходиться на території колишньої військової бази в 6 км від міста, яку закрили ще в 1993 році. В радянські часи вважався одним з кращих аеропортів на західному кордоні СРСР. З 1996 року територія авіабази перейшла у комунальну власність Закарпатської області, а з 2005 року - у власність міста.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряд відкрив ще один пункт пропуску на кордоні з Польщею для вантажних перевезень. Зокрема, з переліку закритих пунктів пропуску виключені пункт пропуску "Рава-Руська" та "Скадовський морський торговельний порт" (Херсонська область).