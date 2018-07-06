На Закарпатті в одному з ресторанів стався конфлікт зі стріляниною, є постраждалий

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження

На Закарпатті в одному з ресторанів м. Хуст стався конфлікт зі стріляниною, внаслідок чого постраждала одна людина. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Закарпатській області.

Як зазначається, подія сталася вчора, 5 липня 2018 року. За інформацією правоохоронців, в одному з ресторанів міста сталася бійка між випускниками, які святкували завершення навчання та ще двома особами.

У ході сутички 28-річний чоловік дістав травматичний пістолет та двічі вистрілив у бік 18-річного мешканця села Ільниця. Постраждалого госпіталізували з непроникаючим кульовим пораненням.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

Фото: місце події (zk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора у Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка. Як згодом стало відомо, загиблим виявився співробітник правоохоронних органів.