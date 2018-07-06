На Закарпатье в одном из ресторанов произошел конфликт со стрельбой, есть пострадавший

По указанному факту открыто уголовное производство

На Закарпатье в одном из ресторанов г. Хуст произошел конфликт со стрельбой, в результате чего пострадал один человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Как отмечается, происшествие произошло вчера, 5 июля 2018 года. По информации правоохранителей, в одном из ресторанов города произошла драка между выпускниками, которые отмечали завершения обучения и еще двумя лицами.

В ходе потасовки 28-летний мужчина достал травматический пистолет и дважды выстрелил в сторону 18-летнего жителя села Ильница. Пострадавшего госпитализировали с непроникающим пулевым ранением.

По указанному факту открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".

Фото: место происшествия (zk.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину. Как впоследствии стало известно, погибшим оказался сотрудник правоохранительных органов.