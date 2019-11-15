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На Закарпатті начальник прикордонної служби влаштував смертельне ДТП

Новини » Надзвичайні події     15.11.2019 - 13:19
На Закарпатті начальник прикордонної служби влаштував смертельне ДТП
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прикордоннику повідомили про підозру і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

У Закарпатській області начальник підрозділу Чопського прикордонного загону Державної прикордонної служби влаштував дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових і вантажного автомобіля, в якому загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань (ДБР).

Повідомляється, що ДБР повідомило прикордоннику про підозру. Також Личаківський районний суд Львова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

"Прикордонник, перебуваючи за кермом автомобіля "Mercedes" на іноземній реєстрації, перевищив швидкість і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем "Chevrolet" і вантажівкою "ТАТА". В результаті ДТП пасажир, який сидів у підозрюваного, від отриманих травм помер на місці події", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваного звинувачують у порушенні ч. 2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові зіткнулися два автомобілі і вантажівки. В результаті ДТП загинув чоловік.

Також РБК-Україна писало, що в Київській області потяг зіткнувся з легковим автомобілем, який в'їхав на залізничний переїзд на червоне світло. В результаті зіткнення водій легковика з серйозними травмами потрапила в реанімацію.

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