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У Київській області поїзд зіткнувся з автомобілем, є постраждала

Новини » Надзвичайні події     14.11.2019 - 12:14
У Київській області поїзд зіткнувся з автомобілем, є постраждала
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Автомобіль виїхав на червоне світло на регульований залізничний переїзд

У Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю поїзда і легкового автомобіля, одна людина з серйозними травмами доставлений в реанімацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Київській області.

Повідомляється, що ДТП сталося 13 листопада близько 18:00 в селищі Тетіїв.

"Локомотив сполученням Козятин-Жашків під керуванням 53-річного машиніста зіткнувся з автомобілем 35-річної жительки Фастова. Попередньо, жінка виїхала на регульований залізничний переїзд на червоне світло. Водій з політравмою, численними забоями, переломом ребер та відкритою черепно-мозковою травмою доставлений в реанімацію", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що затримки руху поїздів не сталося.

Фото: місце аварії (kv.npu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві сталося ДТП за участю трамваї, маршрутки і легкового автомобіля. За словами очевидців, водій маршрутки розмовляв по телефону, відволікся і врізався в трамвай. Слідом за ним в маршрутку в'їхав легковий автомобіль Lada.

Також повідомлялося, що в Донецькій області автомобіль в'їхав на міст. В результаті аварії одна людина загинула, ще троє отримали травми.

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