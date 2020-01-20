На Закарпатті горіла школа, евакуювали майже 200 учнів

В місті Свалява Закарпатської області 20 січня сталася пожежа на території школи, в результаті евакуювали 177 учнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що пожежа сталася близько 8:39 у підсобному приміщенні спортивного залу загальноосвітньої школи № 1 на вулиці Визволення.

"Прибувши на місце, фахівці ДСНС з'ясували, що пожежа виникла в підсобному приміщенні спортивного залу на площі 40 кв. м. Для забезпечення безпеки рятувальниками і педагогами була проведена евакуація 20 дітей зі спортивного залу і ще 157 зі школи. О 09:05 пожежу локалізовано та о 09:26 ліквідовано остаточно", - повідомили в ДСНС.

На даний момент встановлюється причина пожежі, а також сума збитку. Постраждалих в результаті пожежі немає.

Фото: пожежа в школі (zk.dsns.gov.ua)

Раніше РБК-Україна писало, що в дніпровському гуртожитку медичного коледжу по проспекту Богдана Хмельницького виникло загоряння в кімнаті житловий на 9-му поверсі. Вогнем знищено меблі та майно мешканців кімнати. Постраждалих немає.

Також повідомлялося, що з початку 2020 року на пожежах в Україні загинуло 133 людини і 99 осіб постраждали. При цьому, з 2268 пожеж, більше половини випадків сталися саме у помешканнях громадян.