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На Закарпатті горів готельно-ресторанний комплекс

Автор: РБК-Україна

В Іршаві (Закарпатська область) горів готельно-ресторанний комплекс. Вогнем пошкодило покрівлю, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що рано вранці до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в готельно-ресторанному комплексі на вулиці Гагаріна в Іршаві. Займання виникло на даху будівлі, в якій на першому поверсі працює кафе, на другому - ресторан, а на мансардному - тривало облаштування готельних номерів.

Для гасіння залучили 6 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу від пожежно-рятувальних підрозділів Іршави, Хуста та села Довге. Спільними зусиллями о 05:45 бійці ДСНС локалізували загоряння та о 06:55 - остаточно його ліквідували. Полум'я пошкодило покрівлю комплексу на площі 450 квадратних метрів.

Правоохоронні органи встановлюють причину пожежі та суму завданих збитків.

Фото: пожежа на Закарпатті (zk.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Луганській області спалахнули лісові пожежі.

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Закарпатська областьПожежа