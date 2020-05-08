Закачка газу у ПСГ України з початку року зросла на третину

За січень-квітень поточного року в українські газосховища закачано 2 318 млн куб. м, що на 33% перевищує показники 2019 року. Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Як зазначили в прес-службі, суттєвий внесок в наповнення ГТС роблять іноземні трейдери. За чотири перших місяці поточного року вони закачали 551 млн куб. м газу (24% від загального обсягу закачування). Це на 162% вище за показник минулого року.

В "Укртрансгазі" пояснюють динаміку трьома ключовими чинниками: високим рівнем завантаження європейських газосховищ, зниженням ціни на газ на світовому ринку та вигідними умовами для транспортування та зберігання газу в Україні.

На 01.05.2020 нерезиденти зберігали в режимі "Митний склад" 1 173 млн куб. м газу. Порівняно з минулим роком обсяг газу, що належить іноземним компаніям, збільшився в 5,5 разів.

Суттєво – в 6,7 разів - збільшилися і запаси резидентів. На 1 травня поточного року вони зберігали в режимі "Митний склад" 1 197 млн куб. м.

На сьогодні послуги українських ПСГ використовують компанії з Австрії, Естонії, Німеччини, Польщі, Словаччини, США, Франції та Швейцарії.

Нагадаємо, станом на 7 квітня 2020 року в українських підземних сховищах газу (ПСГ) зберігалось понад 15,8 млрд куб. м газу - майже на 45% більше, ніж рік тому. Запаси газу в ПСГ України на кінець опалювального сезону 2019-2020 рр. - найвищий показник за останні 30 років.

Відзначимо, генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що підземні сховища газу (ПСГ) у Європі можуть бути повністю заповненні вже до кінця третього кварталу 2020 року. Як зазначив Макогон, українські підземні сховища газу можуть додатково прийняти ще 10 млрд кубометрів.