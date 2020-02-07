Зацікавленість українців у роботі за кордоном почала падати

Протягом 2019 року знижувалася зацікавленість українців у роботі за кордоном за винятком пошуку роботи в Німеччині. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" (лютий 2020 року) Національного банку України (НБУ).

Як зазначається у звіті, зацікавленість українців Німеччиною зумовлена пом’якшенням умов працевлаштування для працівників, які не є громадянами ЄС, яке буде запроваджено в березні 2020 року.

"Водночас, попри таке пом’якшення та збільшення зацікавленості українців у пошуку роботи в Німеччині, ми оцінюємо ризик інтенсифікації міграції до цієї країни як помірний, оскільки ключові бар’єри для працевлаштування зберігаються - необхідність довести кваліфікацію і знання мови", - наголошується у звіті.

За даними НБУ, протягом останніх кількох років на ринку праці спостерігається дефіцит працівників робочих спеціальностей, що серед інших чинників зумовлено міграційними процесами.

"Згідно з результатами соціологічних опитувань, саме вища оплата праці за кордоном - головна причина виїзду українських трудових мігрантів. Чим вищим є співвідношення зарплат за кордоном до зарплат в Україні, то більша зацікавленість у роботі за кордоном. В останні роки це співвідношення скорочувалося через зростання зарплат в Україні. У 2019 році ефект цього чинника посилився завдяки зміцненню гривні", - наголошують в НБУ.

Зазначимо, за даними НБУ, відставання України за рівнем середніх зарплат від сусідніх країн залишається величезним. У третьому кварталі 2019 середня зарплата штатного працівника в Україні досягла 382 євро. У той же час середньостатистичний робітник в Чеській Республіці в третьому кварталі 2019 року отримував 1309 євро (в 3,4 рази більше, ніж в Україні), в Республіці Польща - 1142 євро (у 3 рази), на території Російської Федерації - 636 євро (в 1,7 рази).

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 січня 2020 року вперше за багато років мінімальна заробітна плата в Україні випередила аналогічні показники Росії та Білорусі.