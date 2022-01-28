Відстояти суверенітет України: британський мільярдер закликав бізнесменів об'єднатися проти РФ

Британський мільярдер та засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон закликав світових бізнесменів об'єднатися у зв'язку з можливим вторгненням Росії в Україну. Він заявив, що необхідно відстояти суверенітет країни в умовах російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Бренсона .

"Для лідерів бізнесу настав момент зібратися та відстояти суверенітет України. Навіть якщо за це доведеться платити, всі ми повинні чітко дати зрозуміти, що агресія завжди неприйнятна, і міжнародний приватний сектор підтримає весь спектр санкцій проти будь-якої держави, яка намагається порушити суверенітет іншої", - йдеться у публікації.

За його словами, через нарощування військ РФ біля кордонів України існує великий ризик повномасштабної війни в Європі. Бренсон та його партнери й колеги впевнені, що війна між Росією та Україною матиме руйнівні наслідки.

"Це ще більше ізолює Росію та її президента від решти світу, зруйнує російську економіку. Основний тягар агресії нестиме мирне населення. Кривава громадянська війна в Сирії, в якій російські війська та найманці відіграють жахливу роль, є яскравим нагадуванням про те, що поставлено на карту", - зазначив бізнесмен.

Бренсон підкреслив, що Путін не зможе здобути перемогу у цій війні.

"Це не той конфлікт, у якому президент Путін може перемогти у довгостроковій перспективі. Хоча його, здається, мало хвилює, що світ думає про його геополітичні амбіції, його має дуже хвилювати, яким буде майбутнє його власної країни", - сказав мільярдер.