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Загарбники посилили обстріли Харківської області: є жертви

Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (2day.kh.ua)
Автор: Іван Носальський

Станом на четвер, 19 травня, російські війська збільшили кількість обстрілів населених пунктів Харківської області. П'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, ще одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він розповів, що сьогодні у Харкові та області було дуже неспокійно. Ворог обстрілював житлові райони, постраждали мирні люди.

За інформацією Синєгубова, 19 травня вранці війська РФ обстріляли Київський район Харкова, внаслідок чого пошкоджено котельню одного з медичних закладів. При цьому стався обстріл Північної Салтівки - 1 особа поранена.

"Окупанти обстріляли Великі Хутори. На жаль, отримали осколкові поранення жінка та дитина 13 років. Внаслідок обстрілу Чугуївського району поранено хлопця 17 років, у Балаклійській громаді отримала вибухові травми 1 жінка. На жаль, у Циркунах загинув 64-річний чоловік", - розповів голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, війська РФ також обстрілювали Луганську область. На території Горської громади одна людина загинула, ще троє було поранено.

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ХарківВійна Росії проти України