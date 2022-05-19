Загарбники посилили обстріли Харківської області: є жертви

Станом на четвер, 19 травня, російські війська збільшили кількість обстрілів населених пунктів Харківської області. П'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, ще одна людина загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Він розповів, що сьогодні у Харкові та області було дуже неспокійно. Ворог обстрілював житлові райони, постраждали мирні люди.
За інформацією Синєгубова, 19 травня вранці війська РФ обстріляли Київський район Харкова, внаслідок чого пошкоджено котельню одного з медичних закладів. При цьому стався обстріл Північної Салтівки - 1 особа поранена.
"Окупанти обстріляли Великі Хутори. На жаль, отримали осколкові поранення жінка та дитина 13 років. Внаслідок обстрілу Чугуївського району поранено хлопця 17 років, у Балаклійській громаді отримала вибухові травми 1 жінка. На жаль, у Циркунах загинув 64-річний чоловік", - розповів голова Харківської ОВА.
Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, війська РФ також обстрілювали Луганську область. На території Горської громади одна людина загинула, ще троє було поранено.
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