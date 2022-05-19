Загарбники посилили обстріли Харківської області: є жертви

Він розповів, що сьогодні у Харкові та області було дуже неспокійно. Ворог обстрілював житлові райони, постраждали мирні люди.

За інформацією Синєгубова, 19 травня вранці війська РФ обстріляли Київський район Харкова, внаслідок чого пошкоджено котельню одного з медичних закладів. При цьому стався обстріл Північної Салтівки - 1 особа поранена.

"Окупанти обстріляли Великі Хутори. На жаль, отримали осколкові поранення жінка та дитина 13 років. Внаслідок обстрілу Чугуївського району поранено хлопця 17 років, у Балаклійській громаді отримала вибухові травми 1 жінка. На жаль, у Циркунах загинув 64-річний чоловік", - розповів голова Харківської ОВА.