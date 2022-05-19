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Війська РФ обстріляли Луганську область: є загиблий та поранені, - Гайдай

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Четвер 19 травня 2022 21:09
Війська РФ обстріляли Луганську область: є загиблий та поранені, - Гайдай Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: Іван Носальський

Російська армія вкотре обстріляла Луганську область. На території Гірської громади одна людина загинула, ще троє було поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"У Гірській громаді масові руйнування житлових будинків. Вбито одну людину, ще троє отримали поранення. Люди надвір бояться виходити”, - розповів Гайдай.

Також він додав, що зараз спостерігається важка ситуація на всій території Луганської області, кожен населений пункт зазнає ворожих обстрілів.

"Війська навмисно стріляють по житловому масиву", - наголосив голова Луганської ОВА.

Війська РФ обстріляли Луганську область: є загиблий та поранені, - ГайдайОбстріл Луганської області (t.me/serhiy_hayday)

Нагадаємо, у четвер, 19 травня, окупанти почали хаотично розстрілювати Сєвєродонецьк із важкого озброєння. Обстріл триває і зараз.

Також ми писали, що російське командування переглянуло свої плани зосередившись на захопленні Луганської області.

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