Захоплення заручників в Києві і Луцьку: ветеран "Альфи" оцінив дії правоохоронців

Керівник київського відділення асоціації ветеранів спецназу "Альфа" Геннадій Зубков позитивно оцінив останні операції спецпризначенців у Києві і Луцьку. Він вважає, що правильною операцію можна назвати, якщо вона пройшла без втрат.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вибухова тенденція: що стоїть за сплеском тероризму в Україні".

Також Зубков зазначив, що тривалість і характер операцій зі звільнення заручників залежить від того, хто веде переговори.

"Все починається з переговорів, а потім вже йде силовий аспект", - сказав Зубков.

Також він додав, що у луцькому інциденті переговори з терористами вів генерал поліції Євген Коваль, а київським випадком майже повністю займалася СБУ.

Нагадаємо, підозрюваному у захоплення банку в Києві Сухробу Карімову обрали запобіжний захід.

Крім того, Луцький міськрайонний суд Волинської області обирав запобіжний захід луцькому терористу Максиму Кривошу, який тримав в заручниках 13 пасажирів автобуса.