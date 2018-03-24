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Захоплення заручників у Франції: помер поліцейський, який врятував людей під час теракту

НовиниНадзвичайні події    24.03.2018 - 11:24
Фото: загиблий поліцейський (twitter.com/gerardcollomb)
Фото: загиблий поліцейський (twitter.com/gerardcollomb)

У результаті теракту було поранено 16 людей

У Франції від отриманих поранень помер поліцейський, який під час теракту в місті Треб обміняв себе на заручників. Про це повідомляє BBC.

Він був серйозно поранений під час штурму.

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що 45-річний лейтенант Арно Бельтраме "загинув як герой" і проявив "виняткову мужність".

Повідомляючи про смерть поліцейського в Twitter, міністр внутрішніх справ Жерар Коломб написав: "Він помер за свою країну. Франція ніколи не забуде його героїзм, його хоробрість і жертву".

Таким чином, кількість жертв зросла до чотирьох.

Нагадаємо, вранці 23 березня у Франції в місті Треб невідомий чоловік вистрелив у співробітника поліції з машини, після чого зайшов у супермаркет і відкрив вогонь по відвідувачах, взявши в заручники вісім чоловік.

Правоохоронці застрелили нападника. Згодом відповідальність за терористичний напад взяло на себе угруповання "Ісламська держава" (ІГ).

26-річний Редуан Лакдім, який захопив заручників, був відомий поліції у зв'язку з дрібними злочинами, пов'язаними з наркотиками. При цьому, раніше правоохоронці не підозрювали про те, що Лакдим примкнув до радикального ісламістського руху.

Для з'ясування обставин затримана можлива спільниця зловмисника.

Захоплення заручників у Франції: Макрон уточнив дані щодо жертв ІДІЛ взяла на себе відповідальність за захоплення заручників у Франції
Теги публікації: Франція, полиция, Теракт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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