Захоплення заручників у Франції: помер поліцейський, який врятував людей під час теракту

У результаті теракту було поранено 16 людей

У Франції від отриманих поранень помер поліцейський, який під час теракту в місті Треб обміняв себе на заручників. Про це повідомляє BBC.

Він був серйозно поранений під час штурму.

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що 45-річний лейтенант Арно Бельтраме "загинув як герой" і проявив "виняткову мужність".

Повідомляючи про смерть поліцейського в Twitter, міністр внутрішніх справ Жерар Коломб написав: "Він помер за свою країну. Франція ніколи не забуде його героїзм, його хоробрість і жертву".

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.

Mort pour la patrie.

Jamais la France ' oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.

Le coeur lourd, j adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24 березня 2018 р.

Таким чином, кількість жертв зросла до чотирьох.

Нагадаємо, вранці 23 березня у Франції в місті Треб невідомий чоловік вистрелив у співробітника поліції з машини, після чого зайшов у супермаркет і відкрив вогонь по відвідувачах, взявши в заручники вісім чоловік.

Правоохоронці застрелили нападника. Згодом відповідальність за терористичний напад взяло на себе угруповання "Ісламська держава" (ІГ).

26-річний Редуан Лакдім, який захопив заручників, був відомий поліції у зв'язку з дрібними злочинами, пов'язаними з наркотиками. При цьому, раніше правоохоронці не підозрювали про те, що Лакдим примкнув до радикального ісламістського руху.

Для з'ясування обставин затримана можлива спільниця зловмисника.