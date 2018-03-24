Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Захват заложников во Франции: умер полицейский, который спас людей во время теракта

НовостиПроисшествия    24.03.2018 - 11:24
Фото: погибший полицейский (twitter.com/gerardcollomb)
Фото: погибший полицейский (twitter.com/gerardcollomb)

В результате теракта было ранено 16 людей

Во Франции от полученных ранений скончался полицейский, который во время теракта в городе Треб обменял себя на заложников. Об этом сообщает BBC.

Он был серьезно ранен во время штурма.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что 45-летний лейтенант Арно Бельтраме "погиб как герой" и проявил "исключительное мужество".

Сообщая о смерти полицейского в Twitter, министр внутренних дел Жерар Коломб написал: "Он умер за свою страну. Франция никогда не забудет его героизм, его храбрость и жертву".

Таким образом, число жертв возросло до четырех. 

Напомним, утром 23 марта во Франции в городе Треб неизвестный мужчина выстрелил в сотрудника полиции из машины, после чего зашел в супермаркет и открыл огонь по посетителям, взяв в заложники восемь человек.

Правоохранители застрелили нападавшего. Впоследствии ответственность за террористическое нападение взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ).

26-летний Редуан Лакдим, который захватил заложников, был известен полиции по мелким преступлениям, связанным с наркотиками. При этом, ранее правоохранители не подозревали о том, что Лакдим примкнул к радикальному исламистскому движению.

Для выяснения обстоятельств задержана возможная сообщница злоумышленника.

Захват заложников во Франции: Макрон уточнил данные по жертвам ИГИЛ взяла на себя ответственность за захват заложников во Франции
Теги публикации: Франция, полиция, Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top