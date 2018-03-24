Захват заложников во Франции: умер полицейский, который спас людей во время теракта

В результате теракта было ранено 16 людей

Во Франции от полученных ранений скончался полицейский, который во время теракта в городе Треб обменял себя на заложников. Об этом сообщает BBC.

Он был серьезно ранен во время штурма.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что 45-летний лейтенант Арно Бельтраме "погиб как герой" и проявил "исключительное мужество".

Сообщая о смерти полицейского в Twitter, министр внутренних дел Жерар Коломб написал: "Он умер за свою страну. Франция никогда не забудет его героизм, его храбрость и жертву".

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.

Mort pour la patrie.

Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.

Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24 березня 2018 р.

Таким образом, число жертв возросло до четырех.

Напомним, утром 23 марта во Франции в городе Треб неизвестный мужчина выстрелил в сотрудника полиции из машины, после чего зашел в супермаркет и открыл огонь по посетителям, взяв в заложники восемь человек.

Правоохранители застрелили нападавшего. Впоследствии ответственность за террористическое нападение взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ).

26-летний Редуан Лакдим, который захватил заложников, был известен полиции по мелким преступлениям, связанным с наркотиками. При этом, ранее правоохранители не подозревали о том, что Лакдим примкнул к радикальному исламистскому движению.

Для выяснения обстоятельств задержана возможная сообщница злоумышленника.