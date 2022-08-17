Захоплення російськими військами Запорізької АЕС несе серйозну загрозу, - генсек НАТО
Захоплення російськими військовими Запорізької атомної станції несе серйозну загрозу. Провокації на станції наражають на небезпеку не тільки Україну, а й інші держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Йенса Столтенберга під час брифінгу з президентом Сербії Олександром Вучичем.
Столтенберг заявив, що напад на ядерні об'єкти становить серйозну загрозу безпеці.
"Вони підвищують ризик ядерних інцидентів і наражають на небезпеку населення України та сусідніх країн, а також все міжнародне співтовариство", - сказав він.
При цьому генсек зазначив, що НАТО зберігає нейтралітет у війні, яку розв'язала Росія. За його словами, альянс підтримуватиме політичний діалог під егідою ЄС.
Нагадаємо, в ООН заявили, що готові підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.
При цьому глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що делегація експертів повинна поїхати на ЗАЕС через підконтрольну Україні територію.
Водночас в Росії пригрозили МАГАТЕ "небезпечною поїздкою", якщо експерти вирішать їхати через Київ.
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