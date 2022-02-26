АТБ надала підвали своїх магазинів під бомбосховища

Всеукраїнська мережа АТБ пропонує українцям ховатися від авіанальотів і бомбардувань в підвальних приміщеннях магазинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Служби комунікацій корпорації АТБ Сергія Демченка в Facebook .

"Відсьогодні магазини торгової мережі "АТБ" в яких є підвальні приміщення відкривають їх для всіх, кому ніде сховатися в період повітряної тривоги. У них також буде сформований необхідний запас питної води", - написав Демченко.

В якості укриттів доступні всі працюючі магазини мережі. Постійно оновлюваний список тимчасово закритих магазинів АТБ доступний за цим посиланням. Також за цим посиланням доступний повний перелік магазинів мережі АТБ по всій Україні, у яких є підвальні приміщення.

"Сховатися в підвальному приміщенні можна буде тільки в працюючих зараз магазинах. У період дії комендантської години підвальні приміщення і магазини будуть закриті", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше мережа АТБ заявила, що працює в посиленому режимі у зв'язку з військовими діями в Україні.

Водночас компанія має у своєму розпорядженні достатні запаси харчів й товарів повсякденного споживання, щоб забезпечити максимально можливий в нинішніх обставинах асортимент, а також запропонувати товари і продукти першої необхідності.

Складських запасів мережі вистачає і для забезпечення заповнення полиць АТБ, і для допомоги українським воїнам захисникам.

В окремих локаціях присутності магазини АТБ можуть тимчасово закриватися на небезпечний період активних бойових дій, але мережа працює.

Також у зв'язку зі складною дорожньо-транспортною обстановкою і численними підривами мостів можуть бути перебої з поставками окремих товарів, але АТБ інтенсивно працює з постачальниками, щоб отримати їх продукцію і оперативно координує свою логістику, щоб забезпечить наявність товарів на полицях магазинів.