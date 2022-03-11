Захоплене окупантами судно "Сапфір" стоїть на дальньому причалі Севастополя

Захоплене російськими окупантами українське судно морської пошуково-рятувальної служби "Сапфір" знаходиться у Севастополі. Воно стоїть на дальньому причалі Північної сторони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії .

Зазначається, що поряд з "Сапфіром" стоїть військовий корабель. Навколо українського судна створили "зону відчуження". Причал та акваторії цілодобово охороняються.

Нагадаємо, цивільне рятувальне судно "Сапфір" було незаконно захоплене 26 лютого під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний, після чого зв'язок з ними було втрачено.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за даними розвідки, військові РФ транспортували захоплене судно в тимчасово окупований Крим.

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