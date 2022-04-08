Захоплене окупантами рятувальне судно "Сапфір" знову під контролем України

Захоплене росіянами рятувальне судно "Cапфір" повернулося під контроль України. Зазначається, що його доставили в румунський порт Суліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

"Україна завжди повертає своїх та своє. Це стосується як людей, так і майна, а також територій. Не залишимо Росії жодних шансів", - додав Єрмак.

Зокрема, з моменту повномасштабного наступу Росії на Україну, рятувальний буксир брав участь у рятувальних операціях на Чорному морі.

"Рятувальне судно "Сапфір" є єдиним українським цивільним спеціалізованим судном, яке знаходиться в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати відповідні задачі у відкритому морі", - йдеться у повідомленні.

Усі 19 членів екіпажу були звільнені з російського полону ще 25 березня у рамках першого обміну полоненими.

Повідомляється, що над поверненням "Сапфіра" працював особисто Президент України, вся команда Офісу, Міністерство інфраструктури та Міжнародна Морська Організація (IMO).

Раніше ми повідомляли, що окупанти обстріляли криголам у порту Маріуполя.

Також ми писали, що фраза про російський воєнний корабель потрапила у енциклопедії.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!