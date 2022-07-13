Білоруський прикордонник пробрався до України, щоб воювати проти Росії

У Волинській області затримали білоруського прикордонника, який незаконно перетнув кордон. Суд покарав його арештом на дві доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Зазначається, що інцидент стався 29 червня, але про нього стало відомо після публікації відповідного рішення суду.

Громадянин Білорусі, який проходить службу в Брестській прикордонній групі, перетнув кордон поза пунктом пропуску на території Шацької громади Ковельського району Волинської області за напрямком Дубок (Білорусь) — Хрипськ (Україна). Його затримали українські прикордонники.

Чоловік пояснив своє порушення бажанням приєднатися до ЗСУ та боротися проти Росії.

"Чоловік також повідомив, що у нього є однодумці з цього питання і він вирішив з одним з них відправитися в Україну, але їх виявили на кордоні і переслідували вогнем, тому кордон зміг перетнути тільки він", - розповіли в Держприкордонслужбі України.

Зараз надана ним інформація перевіряється, після чого буде прийнято рішення про його подальшу долю.

Водночас у Держпогранкомітеті Білорусі повідомили, що інцидентів з прикордонниками не було, кордон з Україною не перетинав жоден білоруський прикордонник.