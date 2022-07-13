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Білоруський прикордонник пробрався до України, щоб воювати проти Росії

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Київ, Середа 13 липня 2022 12:25
Білоруський прикордонник пробрався до України, щоб воювати проти Росії Фото: у Волинській області затримано білоруського прикордонника, який незаконно перетнув кордон (facebook / com / DPSUkraine)
Автор: Руслан Гаращенко

У Волинській області затримали білоруського прикордонника, який незаконно перетнув кордон. Суд покарав його арештом на дві доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що інцидент стався 29 червня, але про нього стало відомо після публікації відповідного рішення суду.

Громадянин Білорусі, який проходить службу в Брестській прикордонній групі, перетнув кордон поза пунктом пропуску на території Шацької громади Ковельського району Волинської області за напрямком Дубок (Білорусь) — Хрипськ (Україна). Його затримали українські прикордонники.

Чоловік пояснив своє порушення бажанням приєднатися до ЗСУ та боротися проти Росії.

"Чоловік також повідомив, що у нього є однодумці з цього питання і він вирішив з одним з них відправитися в Україну, але їх виявили на кордоні і переслідували вогнем, тому кордон зміг перетнути тільки він", - розповіли в Держприкордонслужбі України.

Зараз надана ним інформація перевіряється, після чого буде прийнято рішення про його подальшу долю.

Водночас у Держпогранкомітеті Білорусі повідомили, що інцидентів з прикордонниками не було, кордон з Україною не перетинав жоден білоруський прикордонник.

Нагадаємо, у Білорусі стартували командно-штабні навчання з територіальними військами. Їх підготовка буде проходить в Гомельській області, яка межує з Україною.

Водночас в Україні готуються до ймовірного наступу з Білорусі. Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв оглянув позиції українських військ на півночі.

При цьому, за словами експертів, білоруська армія, ймовірно, не буде втягнута у війну, яку розв'язала Росія проти України. Однак загроза з боку Білорусі все ж існує.

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Государственная пограничная служба Білорусь
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