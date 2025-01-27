Захват Великой Новоселки может показать, где РФ будет наступать весной и летом, - ISW

Аналитики пишут, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) РФ, были основной боевой силой на направлениях Угледар и Великая Новоселка, по крайней мере с начала 2023 года. Они отбивали контрнаступление ВСУ в 2023 году и позднее активизировали наступательные операции в этом районе осенью 2024 года.

В частности, подразделения ВВО участвовали в захвате Угледара в сентябре и октябре 2024 года и в течение следующих трех месяцев, успешно использовали захват населенного пункта для продвижения на север в направлении Курахово и на запад в направлении Великой Новоселки.

Тем временем в ISW считают, что захват Великой Новоселки предоставит командованию РФ момент принятия решения, в течение которого российское военное командование может следовать нескольким вариантам действий. В частности, этот населенный пункт защищен от контратаки ВСУ, поскольку вблизи него находится река Мокрые Ялы.

Учитывая это, аналитики предполагают, что командование РФ может решить сохранить поздразделения ВВО в западной части Донецкой области и продолжить наступление в направлении административной границы Донецкой и Днепропетровской областей, которая проходит к северу и западу от Великой Новоселки. Это решение будет означать, что войска РФ отдают приоритет продвижению к административной границе и как можно скорее, по сравнению с другими направлениями наступления в Донецкой области или других прифронтовых районах.

Однако остается неясным, сколько боевой мощи все еще сохраняют подразделения ВВО после участия в интенсивных операциях в течение более чем шести месяцев.

Российское военное командование также может сохранить некоторые элементы ВВО в районе Великой Новоселки, чтобы продолжить ограниченные атаки и сковывать украинские силы в этом районе, но передислоцировать основную часть ВВО в другой прифронтовой район.

"В настоящее время войска РФ усиливают наступательные операции на Купянском, Боровом, Часов Ярском, Торецком и Покровском направлениях и продолжают работу по ликвидации остатков украинских выступов на Кураховском направлении и в Курской области", - пишет ISW.

Украинские официальные лица также недавно предупредили, что российские войска могут также возобновить наступательные операции в Запорожской области в 2025 году.

Подводя итог, эксперты резюмировали, что российское военное командование может передислоцировать подразделения ВВО на любое из этих направлений, и их передислокация станет индикатором приоритетных направлений российского военного командования на весну и лето 2025 года.