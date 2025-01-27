Захват Великой Новоселки может показать, где РФ будет наступать весной и летом, - ISW

Захват Великой Новоселки, вероятно, предоставит возможность командованию РФ решить, следует ли подразделения ВВО передислоцировать на другие оперативные районы. В свою очередь любая передислокация в течение ближайших недель укажет, где будет наступать враг весной и летом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики пишут, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) РФ, были основной боевой силой на направлениях Угледар и Великая Новоселка, по крайней мере с начала 2023 года. Они отбивали контрнаступление ВСУ в 2023 году и позднее активизировали наступательные операции в этом районе осенью 2024 года.
В частности, подразделения ВВО участвовали в захвате Угледара в сентябре и октябре 2024 года и в течение следующих трех месяцев, успешно использовали захват населенного пункта для продвижения на север в направлении Курахово и на запад в направлении Великой Новоселки.
Тем временем в ISW считают, что захват Великой Новоселки предоставит командованию РФ момент принятия решения, в течение которого российское военное командование может следовать нескольким вариантам действий. В частности, этот населенный пункт защищен от контратаки ВСУ, поскольку вблизи него находится река Мокрые Ялы.
Учитывая это, аналитики предполагают, что командование РФ может решить сохранить поздразделения ВВО в западной части Донецкой области и продолжить наступление в направлении административной границы Донецкой и Днепропетровской областей, которая проходит к северу и западу от Великой Новоселки. Это решение будет означать, что войска РФ отдают приоритет продвижению к административной границе и как можно скорее, по сравнению с другими направлениями наступления в Донецкой области или других прифронтовых районах.
Однако остается неясным, сколько боевой мощи все еще сохраняют подразделения ВВО после участия в интенсивных операциях в течение более чем шести месяцев.
Российское военное командование также может сохранить некоторые элементы ВВО в районе Великой Новоселки, чтобы продолжить ограниченные атаки и сковывать украинские силы в этом районе, но передислоцировать основную часть ВВО в другой прифронтовой район.
"В настоящее время войска РФ усиливают наступательные операции на Купянском, Боровом, Часов Ярском, Торецком и Покровском направлениях и продолжают работу по ликвидации остатков украинских выступов на Кураховском направлении и в Курской области", - пишет ISW.
Украинские официальные лица также недавно предупредили, что российские войска могут также возобновить наступательные операции в Запорожской области в 2025 году.
Подводя итог, эксперты резюмировали, что российское военное командование может передислоцировать подразделения ВВО на любое из этих направлений, и их передислокация станет индикатором приоритетных направлений российского военного командования на весну и лето 2025 года.
Напомним, вчера российские СМИ распространили информацию, что их войска якобы захватили Великую Новоселку.
Однако спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов опроверг данное заявление, сказав, что бой за населенный пункт еще идет. Более того, там остаются украинские войска и позиции, и ВСУ удалось избежать окружения.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправил командующего Сухопутных войск генерал-майора Михаила Драпатого руководить ОСГВ "Хортица" в Донецкой области, чтобы усилить командный состав украинских войск.
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