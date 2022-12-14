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В захваченной Луганской области детей будут учить управлять беспилотниками

Фото: в захваченной Луганской области детей будут учить управлять беспилотниками (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В так называемой "ЛНР" оккупанты хотят внедрить центры военно-спортивной подготовки детей, где будут учить руководить беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

"Соответствующую программу собираются тестировать на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей, а также в Бурятии, Калмыкии и Чечне", - говорится в сообщении.

К тому же, для детей от 14 до 18 лет россияне создадут центры патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки.

"В программу планируется включить огневую и инженерную подготовку, управление беспилотниками и т.д.", - рассказывают в ОВА.

И все это на фоне того, что в захваченных в 2022 году городах зимой мерзнут люди. В частности, в Рубежном, например, разрушается система централизованного водоснабжения.

"Вода в трубах превращается в лед, что в итоге нарушает целостность труб. Заменять уже поврежденные участки у местного жилищно-коммунального хозяйства нечем", - добавляют в администрации.

Как сообщалось, россияне на временно оккупированной части Донецкой области запретили детям находиться на улице без своих родителей или опекунов.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения оккупанты похитили и вывезли на территорию РФ около 10 тысяч украинских детей.

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Луганск