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В захваченных районах Херсонской области оккупанты заставляют медиков "эвакуироваться"

Фото: оккупанты заставляют украинских медиков "эвакуироваться" под страхом жизни (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские захватчики вывезли всю технику из медицинских учреждений во временно оккупированном Каховском районе Херсонской области и требуют от медиков "эвакуироваться".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Как пишет ЦНС, те медицинские работники, которые добровольно не "эвакуируются", по словам оккупантов, будут уволены. Кроме того, россияне вывезли все медицинское оборудование из больниц Каховки и Новой Каховки в Геническ и Новотроицкое. Следовательно, получить квалифицированную медицинскую помощь в этих районах невозможно.

"Оккупанты намеренно создают гуманитарный кризис на левом берегу Днепра и невыносимые условия для жизни местным жителям, чтобы те "эвакуировались". Таким образом россияне планируют создать пропагандистскую картинку о беженцах, а всех переселенцев стремятся сделать зависимыми от выплат РФ и заставить получить российский паспорт", - уточняет ЦНС.

Центр национального сопротивления напоминает, что враг несет большие потери на Запорожском направлении и вынужден разворачивать дополнительные госпитали во временно оккупированном Крыму.

"Из-за недостаточного количества больничных коек россияне превратили в госпиталь больницу им. Даши Севастопольской. Врачей перевели в другие городские больницы Севастополя. При этом в госпиталь завезли российских врачей, потому что не доверяют местным", - отмечают в ЦНС.

Недавно РБК-Украина сообщало, что среди "вагнеровцев" в Донецке растет количество больных опасными инфекциями.

Кроме того, мы писали, что в Мелитополе и Токмаке Запорожской области больницы переполнены раненными российскими солдатами. При этом враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненных военных.

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