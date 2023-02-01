В захваченных районах Херсонской области оккупанты заставляют медиков "эвакуироваться"

Как пишет ЦНС, те медицинские работники, которые добровольно не "эвакуируются", по словам оккупантов, будут уволены. Кроме того, россияне вывезли все медицинское оборудование из больниц Каховки и Новой Каховки в Геническ и Новотроицкое. Следовательно, получить квалифицированную медицинскую помощь в этих районах невозможно.

"Оккупанты намеренно создают гуманитарный кризис на левом берегу Днепра и невыносимые условия для жизни местным жителям, чтобы те "эвакуировались". Таким образом россияне планируют создать пропагандистскую картинку о беженцах, а всех переселенцев стремятся сделать зависимыми от выплат РФ и заставить получить российский паспорт", - уточняет ЦНС.

Центр национального сопротивления напоминает, что враг несет большие потери на Запорожском направлении и вынужден разворачивать дополнительные госпитали во временно оккупированном Крыму.

"Из-за недостаточного количества больничных коек россияне превратили в госпиталь больницу им. Даши Севастопольской. Врачей перевели в другие городские больницы Севастополя. При этом в госпиталь завезли российских врачей, потому что не доверяют местным", - отмечают в ЦНС.