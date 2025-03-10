Заходят по несколько человек. В ГПСУ рассказали о тактике россиян на границе Сумской области
Россияне отправляют небольшие штурмовые группы в направлении населенного пункта Новенькое Сумской области, чтобы попытаться закрепиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в эфире телемарафона.
"По направлению населенного пункта Новенькое враг пытается сделать такую зону активных боевых действий уже по территории Украины, пытается там закрепиться. Это небольшие штурмовые группы, но группы по несколько человек, которые пытаются заходить на нашу территорию, чтобы накапливаться и в дальнейшем продвинуться вглубь территории Украины, скорее всего для того, чтобы перерезать логистические пути", - рассказал Демченко.
По его словам, Силы обороны используя артиллерию, минометные расчеты и беспилотники наносят поражение врагу на направлении, чтобы максимально его уничтожать.
Ситуация в Сумской области
В конце февраля в сети начала распространяться информация о том, что российские террористы якобы совершили прорыв в селе Новенькое, но позже эта информация была опровергнута. Тогда же "Центр противодействия дезинформации" ("ЦПД") рассказал, что враг пытается осуществлять попытки штурмовых действий по линии границы Сумской области.
Также в начале марта Демченко сообщил, что враг пытается расширить зону активных боевых действий на границе региона.
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