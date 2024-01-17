Западу нужно изменить стратегию поддержки Украины, - президент Латвии

По его словам, Западу нужно изменить тактику поддержки Украины.

Ринкевитч считает, что союзники Украины должны перейти от поддержки Киева "столько, сколько это будет нужно" к стратегии, поддерживающей страну до ее побебы в войне с Россией.

"Все те голоса, которые говорят, что мы, вероятно, должны провести какой-то политический процесс, переговоры или дискуссии, они почему-то не слышат, что говорит Путин. Путин говорит, что готов вести эту войну до конца", - отметил президент Латвии.

Ринкевитч также ожидает, что "здравый смысл победит" независимо от политических процессов не только в США, но и во всей Европе, ссылаясь на предстоящие выборы в Европарламент.

Помощь Украине от Латвии

Напомним, Латвия готовит новый пакет помощи Украине, включающий гаубицы, боеприпасы и прочее. Также было подписано соглашение о военном сотрудничестве между странами, в частности, по производству дронов.

В общей сложности Латвия предоставила Украине помощи на 595 млн евро с начала полномасштабной агрессии РФ. Это составляет 0,85% ВВП страны.

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу.

Также Умеров добавил, что благодаря переданным Украине от Латвии боеприпасам, артиллерии, противотанковому и стрелковому оружию, БПЛА, ПТРК и многим другим современным средствам, бойцы ВСУ приближают победу.