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На Западе считают, что РФ начала "зимнюю кампанию ударов" по Украине, - Sky News

Иллюстративное фото: на Западе считают, что РФ начала "зимнюю кампанию ударов" по Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На Западе допускают, что российский массированный обстрел Украины прошлой ночью является "началом зимней кампании ударов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"В последние несколько недель мы подчеркивали возможность того, что Россия может начать согласованную зимнюю кампанию ударов по критически важной энергетической инфраструктуре Украины, и мы оценили, что прошлой ночью Россия, вероятно, попыталась начать эту деятельность", - рассказал изданию неназванный западный чиновник. 

Он напомнил, что удары по территории Украины наносились при помощи бомбардировщиков Ту-95, "которые фактически не были развернуты и не использовались в течение последних пары месяцев или около того". При этом оккупанты использовали высокоточные ракеты. 

"Несмотря на трагические сообщения о гибели по меньшей мере одного мирного жителя, ущерб, судя по всему, минимален", - добавил чиновник. 

Собеседник издания подчеркнул, что этот ракетный обстрел "с точки зрения разведки" не был скоординирован с атаками дронов, которые регулярно проводят оккупанты. 

Массированный ракетный удар

Напомним, сегодня, 8 декабря, ночью российские оккупанты впервые за несколько месяцев нанесли массированный ракетный удар по Украине. 

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 14 из 19 ракет Х-101/Х-555, которые оккупанты запустили при помощи бомбардировщиков Ту-95. 

Также, к сожалению, были попадания, в результате которых погиб один человек. 

Более детально о последствиях ночного удара оккупантов можете узнать в материале РБК-Украина

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