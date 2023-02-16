На Западе считают, что будущее Путина становится все более туманным, но пути к переменам нет

Будущее российского диктатора Владимира Путина как политического лидера становится все менее определенным, но пока четкого пути к изменениям в России не наблюдается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По словам западного чиновника, который говорил на условиях анонимности, Путин был политически стабильным до войны против Украины, но сейчас люди "говорят о правопреемстве так, как не было год назад".

При этом он отметил маловероятность того, что в Кремле произойдут изменения в ближайшее время, ведь "в таком месте как Россия нет четкого пути к переменам".

Так, у Путина меньше шансов остаться лидером России до 2030-х годов, чем до своего решения о вторжении в Украину, но они все еще высоки. Западный чиновник добавил, что сложно представить проигрыш Путина на президентских выборах в России, которые запланированы на следующий год.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Путин должен понять невозможность выиграть войну против Украины.

РБК-Украина также сообщало, что Путин готовится к длительной войне против Украины, но часть российской элиты не верит в победу страны-агрессора.

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