На Западе поддерживают инициативу Sky Shield, чтобы сбивать цели РФ над Украиной, - Le Monde

Издание пишет, что после инцидента с дронами в Польше, Европа не может полагаться на оборонительную стратегию, которая заключается только в сбивании беспилотников над ее территорией.

Тем более, если ждать, пока российские ракеты нарушат однажды европейские границы, это фактически значит передать инициативу противнику. Поэтому Le Monde отмечает, что нужно изменить эту логику и сосредоточить защиту на более высоком уровне.

В частности, речь идет о том, чтобы перехватывать российские цели в украинском воздушном пространстве до того, как они достигнут европейских границ, одновременно защищая население Украины. Такому подходу отвечает инициатива Sky Shield.

"Инициатива "Skyshield", разработанная (украинской - ред.) общественной организацией "Цена свободы" и поддержанная несколькими сотнями европейских и американских политических деятелей и высокопоставленных офицеров, как раз отвечает этой двойной потребности", - пишет Le Monde.

Далее издание указывает, что эта инициатива позволила бы Европе сбивать российские ракеты и дроны нал территорией Украины, одновременно защищая критически важную инфраструктуру, атомные электростанции, украинцев и территорию Европы.

"Для выполнения этой задачи было бы достаточно 120 самолетов союзников", - говорится в публикации.

Le Monde также подчеркнуло, что такое вмешательство никоим образом не будет считаться агрессией против РФ, поскольку Международные конвенции о гуманитарной помощи, ядерной защите и гражданской авиации полностью оправдывают подобные меры.

"Защита западных территорий Украины позволит украинским вооруженным силам сосредоточиться на восточном фронте, поможет укрепить экономику и ядерную безопасность страны, укрепить моральный дух населения и обеспечит рост украинского оборонного производства", - пишет издание.

Кроме того, при таком раскладе Россия была бы более склонна к переговорам о прекращении огня.