На Западе поддерживают инициативу Sky Shield, чтобы сбивать цели РФ над Украиной, - Le Monde

Западные чиновники поддерживают украинскую инициативу Sky Shield, чтобы Европа сбивала дроны и ракеты РФ над западной частью Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
Издание пишет, что после инцидента с дронами в Польше, Европа не может полагаться на оборонительную стратегию, которая заключается только в сбивании беспилотников над ее территорией.
Тем более, если ждать, пока российские ракеты нарушат однажды европейские границы, это фактически значит передать инициативу противнику. Поэтому Le Monde отмечает, что нужно изменить эту логику и сосредоточить защиту на более высоком уровне.
В частности, речь идет о том, чтобы перехватывать российские цели в украинском воздушном пространстве до того, как они достигнут европейских границ, одновременно защищая население Украины. Такому подходу отвечает инициатива Sky Shield.
"Инициатива "Skyshield", разработанная (украинской - ред.) общественной организацией "Цена свободы" и поддержанная несколькими сотнями европейских и американских политических деятелей и высокопоставленных офицеров, как раз отвечает этой двойной потребности", - пишет Le Monde.
Далее издание указывает, что эта инициатива позволила бы Европе сбивать российские ракеты и дроны нал территорией Украины, одновременно защищая критически важную инфраструктуру, атомные электростанции, украинцев и территорию Европы.
"Для выполнения этой задачи было бы достаточно 120 самолетов союзников", - говорится в публикации.
Le Monde также подчеркнуло, что такое вмешательство никоим образом не будет считаться агрессией против РФ, поскольку Международные конвенции о гуманитарной помощи, ядерной защите и гражданской авиации полностью оправдывают подобные меры.
"Защита западных территорий Украины позволит украинским вооруженным силам сосредоточиться на восточном фронте, поможет укрепить экономику и ядерную безопасность страны, укрепить моральный дух населения и обеспечит рост украинского оборонного производства", - пишет издание.
Кроме того, при таком раскладе Россия была бы более склонна к переговорам о прекращении огня.
Напомним, что инициатива "Европейский небесный щит для Украины" (European Sky Shield for Ukraine) - это предлагаемая украинской организацией европейская стратегия воздушной защиты.
Она разработана для защиты западной и центральной частей Украины от российских ракетных атак и атак дронов во время полномасштабного вторжения РФ.
План, официально известный как "Небесный щит", предусматривает создание интегрированной зоны воздушной защиты, которая будет управляется коалицией стран-членов НАТО (которые желают участвовать в этом), но не будет зависеть от официального командования Альянса.
В частности, миссия включает в себя боевое воздушное патрулирование с использованием до 120 европейских истребителей над территорией Украины, в координации в Воздушными силами ВСУ.
"Целью SkyShield является защита критической инфраструктуры, включая действующие украинские атомные электростанции, крупные города, такие как Киев, Львов и Одесса, а также жизненно важные экономические коридоры. План не будет включать операции в восточных областях Украины", - говорится в открытых источниках.
Кроме того, важно отметить, что этот план не связан напрямую с аналогично названной Европейской инициативой Sky Shield.
Напомним, в ночь на 10 августа, когда РФ массированно атаковала Украину, около 20 российских беспилотников залетели в воздушное пространство Польши.
Для предотвращения угрозы страна подняла боевую авиацию. Известно, что силам ПВО в Польше удалось сбить 4 беспилотника, и обломки 16 дронов найдены.
В ответ на инцидент НАТО начало операцию "Восточный страж". Кроме того, сегодня президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию о переброске войск Альянса в страну.