На западе ожидается непогода, а на остальных территориях до +30: погода на завтра

Завтра, 7 июня, в большинстве западных областей ожидаются дожди, сильный ветер и гроза. На остальной территории без осадков, воздух прогреется до +30.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр .

Ожидается, что температура в Киевской области ночью будет колебаться от +12 до +17, а днем от +23 до +28. В Киеве ночью от +15 до +17, а днем от +25 до +27.

"Переменная облачность. В большинстве областей без осадков, в западных, Винницкой и Житомирской днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - пишет Укргидрометцентр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что нынешнее лето в Европе ожидается по меньшей мере очень теплым в большей части континента. Кое-где людям обещают настоящую жару.

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