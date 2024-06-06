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На западе ожидается непогода, а на остальных территориях до +30: погода на завтра

Четверг 06 июня 2024 13:05
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На западе ожидается непогода, а на остальных территориях до +30: погода на завтра Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 7 июня, в большинстве западных областей ожидаются дожди, сильный ветер и гроза. На остальной территории без осадков, воздух прогреется до +30.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

"Переменная облачность. В большинстве областей без осадков, в западных, Винницкой и Житомирской днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - пишет Укргидрометцентр.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +13 до +15 ночью и от +22 до +27 днем;
  • на севере будет колебаться от +14 до +17 ночью и от +25 до +28 днем;
  • на юге будет колебаться от +17 до +21 ночью и от +27 до +31 днем;
  • на востоке будет колебаться от +17 до +20 ночью и от +25 до +29 днем.

На западе ожидается непогода, а на остальных территориях до +30: погода на завтра

Фото: погода на 7 июня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области ночью будет колебаться от +12 до +17, а днем от +23 до +28. В Киеве ночью от +15 до +17, а днем от +25 до +27.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что нынешнее лето в Европе ожидается по меньшей мере очень теплым в большей части континента. Кое-где людям обещают настоящую жару.

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