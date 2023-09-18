На западе и севере дожди с грозами и ночное похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю
Погода на западе и севере Украины прогнозируются дожди с грозами. При этом ожидается небольшое ночное похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.
В последующие трое суток преимущественно будет без осадков, однако лишь в западных областях днем 19-го и ночью 20-го сентября, а местами на севере страны в течение суток 20 сентября пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.
22 сентября ночью в Карпатском регионе местами прогнозируется кратковременный дождь.
Ветер южных направлений, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит +8 +14 градусов, а на побережье морей и на Закарпатье до +17. Днем температура будет колебаться от +22 до +27. При этом завтра в западных областях будет +16 +21 градус.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине до конца сентября.
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