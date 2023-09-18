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На заході і півночі дощі з грозами й нічне похолодання: прогноз погоди в Україні на тиждень

Понеділок 18 вересня 2023 16:06
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На заході і півночі дощі з грозами й нічне похолодання: прогноз погоди в Україні на тиждень Фото: погода в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Погода на заході та півночі України прогнозуються дощі з грозами. При цьому очікується невеличке нічне похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

У наступні три доби переважно буде без опадів, однак лише у західних областях вдень 19-го та вночі 20-го вересня, а місцями на півночі країни впродовж доби 20 вересня пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами.

22 вересня вночі в Карпатському регіоні місцями прогнозується короткочасний дощ.

Вітер південних напрямків, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +8 +14 градусів, а на узбережжі морів та на Закарпатті до +17. Вдень температура коливатиметься від +22 до +27. При цьому завтра в західних областях буде +16 +21 градус.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні до кінця вересня.

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