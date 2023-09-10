Жара отступает: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 10 сентября, будет без осадков. Жара постепенно отступает, а ей на смену приходит прохлада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня во всех областях будет небольшая облачность. Однако дождей сегодня не ожидается. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Столбики термометров днем покажут в среднем +18 +23 градуса, а ночью +4 +9 градусов.

На западе нашей страны и в Одесской области днем ожидается от +21 до +26, а ночью от +8 до +13.

Погода в Киеве

В столице сегодня немного облачно, но будет сухо, без осадков. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Днем воздух в Киеве прогреется до +20 +22 градусов, а ночью похолодает до +7 +9 градусов.

Напомним, в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на первый месяц осени.

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