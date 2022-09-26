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На Западе есть те, кто "выступает за продолжение войны, чтобы ослабить Россию", - МИД Турции

Фото: Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

На Западе есть те, кто поддерживает продолжение войны на территории Украины, поскольку это может ослабить Россию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

Во время своего визита в Японию министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "некоторые актеры на Западе выступают за продолжение войны, чтобы ослабить Россию".

"Эти актеры считают, что продолжение войны ослабит Россию. Однако факт в том, что основной ущерб терпит Украина", - заявил Чавушоглу.

По словам министра, мир находится в "периоде неопределенности", а война России на территории Украины "расшатывает баланс сил в мире и усиливает противоречие между ведущими государствами".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, у России сейчас есть большие запасы живой силы, из-за чего завершить войну до конца года будет почти невозможно.

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