На Западе есть те, кто "выступает за продолжение войны, чтобы ослабить Россию", - МИД Турции

На Западе есть те, кто поддерживает продолжение войны на территории Украины, поскольку это может ослабить Россию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .
Во время своего визита в Японию министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "некоторые актеры на Западе выступают за продолжение войны, чтобы ослабить Россию".
"Эти актеры считают, что продолжение войны ослабит Россию. Однако факт в том, что основной ущерб терпит Украина", - заявил Чавушоглу.
По словам министра, мир находится в "периоде неопределенности", а война России на территории Украины "расшатывает баланс сил в мире и усиливает противоречие между ведущими государствами".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, у России сейчас есть большие запасы живой силы, из-за чего завершить войну до конца года будет почти невозможно.
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