На Западе есть те, кто "выступает за продолжение войны, чтобы ослабить Россию", - МИД Турции

На Западе есть те, кто поддерживает продолжение войны на территории Украины, поскольку это может ослабить Россию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

Во время своего визита в Японию министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "некоторые актеры на Западе выступают за продолжение войны, чтобы ослабить Россию".

"Эти актеры считают, что продолжение войны ослабит Россию. Однако факт в том, что основной ущерб терпит Украина", - заявил Чавушоглу.

По словам министра, мир находится в "периоде неопределенности", а война России на территории Украины "расшатывает баланс сил в мире и усиливает противоречие между ведущими государствами".