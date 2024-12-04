Защита от мошенников: как правильно и быстро заблокировать банковскую карту

Как правило, мы используем платежные карты для осуществления расчетов, переводов или обналичивания средств. Блокировка платежной карты не входит в список ежедневных операций. Однако в некоторых случаях заблокировать платежную карту необходимо для безопасности собственных средств.

Как правильно и быстро заблокировать банковскую карту в случае подозрения на мошенничество – об этом РБК-Украина сообщили в Национальном банке .

Зачем блокировать платежную карту

Такая необходимость может возникнуть, если:

вы потеряли платежную карту;

снимали наличные деньги и оставили платежную карту в банкомате;

платежная карта была похищена или утрачена;

случайно сообщили реквизиты своей платежной карты мошенникам;

вам поступают сообщения или уведомления с кодами подтверждения операций, которые вы не совершали.

В случае возникновения одной из вышеперечисленных ситуаций немедленно заблокируйте платежную карту!

Как быстро заблокировать свою платежную карту

Способы блокировки зависят от конкретного банка, поэтому лучше заранее уточнить способ блокировки платежной карты при ее заказе или получении. Заблокировать платежную карту можно несколькими способами, например:

Способ 1. Позвонить в контакт-центр банка, где вы обслуживаетесь.

Этот способ подойдет вам, если платежную карту нужно заблокировать срочно. Телефоны горячей линии вы найдете на сайте банка или на оборотной стороне платежной карты. Блокировка платежной карты происходит через автоматическое меню или консультацию сотрудника контакт-центра. Если блокировка происходит через работника контакт-центра банка, ответьте на его вопросы. Наиболее частыми вопросами являются кодовое слово или персональные данные.

Помните, работники банка никогда не спрашивают информацию о PIN-коде к вашей платежной карте, CVV-код или CVC-код (трехзначный номер на обороте платежной карты).

Способ 2. Блокировка платежной карты через онлайн-банкинг.

Этот вариант для оперативной блокировки платежной карты – воспользуйтесь онлайн-банкингом. Если вы постоянно пользуетесь платежным приложением вашего банка, изучите его функционал и обратите внимание на опцию блокировки.

Способ 3. Обратиться в ближайшее отделение банка.

Этот способ менее оперативный, потому что требует времени, чтобы быстро добраться до отделения. Чтобы заблокировать платежную карту, вам нужно будет предоставить документ, удостоверяющий личность. При необходимости в отделении банка вы также сможете быстро заказать или получить новую платежную карту.

Способ 4. Заблокировать платежную карту с помощью банкомата.

Банкоматы некоторых банков предлагают такую опцию. После блокировки платежной карты вы получите чек, где указаны последние операции.

Защита от мошенников должна быть быстрой и эффективной (фото: Getty Images)

Способ 5. Воспользоваться чат-ботом службы поддержки банка.

Если вы пользуетесь чат-ботами банка в самых популярных мессенджерах, для вашей идентификации как клиента банка вы можете использовать финансовый номер телефона, привязанный к вашему текущему счету.

Если есть подозрение, что мошенник получил доступ к онлайн-банкингу, нужно обратиться в банк для блокировки и/или изъятия аккаунта.

После блокировки платежной карты вы можете быть уверены, что мошенники или третьи лица не получат доступ к средствам на вашем счете. После этого следует заказать новую платежную карту, обратившись в отделение банка, оставив заявку через онлайн-банкинг или платежное приложение.

Напоминаем, что при получении новой платежной карты ваш текущий счет не изменится, к нему "привяжут" новую платежную карту.

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