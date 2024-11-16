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Как защитить аккаунты в соцсетях и мессенджерах от взлома: рекомендации Киберполиции

Суббота 16 ноября 2024 11:36
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Как защитить аккаунты в соцсетях и мессенджерах от взлома: рекомендации Киберполиции Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

В последнее время мошенники все чаще атакуют аккаунты пользователей в соцсетях и мессенджерах. Они используют фишинговые ссылки, маскируемые под предложения участия в конкурсах, голосованиях или под вакансии для работы онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Краматорского горсовета.

После перехода по таким ссылкам пользователи вводят свои логины и пароли, которые становятся доступными мошенникам. В частности, злоумышленники посылают фейковые сообщения, напоминающие уведомления от Instagram о получении верификации (голубой бейдж), таким образом выманивая данные.

После получения доступа мошенники начинают рассылать подписчикам владельца аккаунта уведомление с просьбой одолжить деньги на их карточки, указывая разные суммы.

Как предотвратить излом аккаунтов:

  • Используйте сложные и уникальные пароли. Каждый аккаунт должен быть защищен разным паролем.
  • Включите двухфакторную аутентификацию. Это потребует ввода дополнительного кода для входа, отображаемого на вашем телефоне, электронной почте или в соответствующем приложении.
  • Избегайте подозрительных ссылок. Не нажимайте на вызывающие сомнения ссылки и не вводите свои данные на неизвестных сайтах.
  • Сохраняйте логины и пароли в секрете. Убедитесь в том, что вы не вводите данные на сомнительных сайтах. Проверяйте адрес вебстраницы, поскольку даже незначительные отличия могут свидетельствовать о фишинге.

Что делать, если получили уведомление с просьбой одолжить деньги от друга:

  • Задайте личный вопрос. Попросите друга ответить на вопрос, который могут знать только вы оба. Это поможет разоблачить мошенника.
  • Проверьте, позвонив по знакомому номеру. Используйте проверенный номер телефона, а не указанный в сломанном аккаунте, ведь злоумышленники могли его изменить.

Следуя этим советам, можно значительно снизить риск излома и защитить свои данные от мошенников.

Ранее сообщалось, что следует знать родителям для защиты детей в социальных сетях.

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