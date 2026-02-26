RU

Общество Образование Деньги Изменения

Защита от домогательств и дискриминации в ВСУ: Рада приняла новые правила дисциплины

Фото: ВР поддержала закон против дискриминации и домогательств в ВСУ (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Верховная Рада ввела системные механизмы противодействия сексуальным домогательствам и дискриминации в армии. Новый закон №13037 не только внедряет строгую дисциплину, но и гарантирует защиту тем, кто решился сообщить о нарушениях.

Верховная Рада 25 февраля приняла закон №13037, который совершенствует механизмы обеспечения воинской дисциплины и предотвращения дискриминации и сексуальных домогательств в Вооруженных силах Украины. Документ в целом поддержали 276 народных депутатов.

Что меняет закон

Законом предусмотрено внесение изменений в Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы ВСУ.

Новые нормы обязывают каждого военнослужащего:

  • вести себя с достоинством и честью, уважать честь и достоинство каждого человека;
  • соблюдать законодательство о равных правах и возможностях женщин и мужчин;
  • не допускать и сдерживать других от недостойного поведения - как вербального, так и невербального, в том числе связанного с дискриминацией по признакам пола, расы, религии, этнического происхождения, социального статуса или места жительства;
  • предотвращать сексуальные домогательства, насилие по признаку пола и правонарушения против половой свободы и неприкосновенности.

Обязательное расследование и защита заявителей

Если командиру станет известно о случаях дискриминации, сексуальных домогательств или насилия по признаку пола, он обязан назначить служебное расследование.

Инициировать такое расследование также могут представители подразделений по гендерному равенству и советники по вопросам равных прав и противодействия насилию.

Важно, что военнослужащий или военнослужащая, которые сообщили о таких фактах, не могут быть наказаны, уволены или подвергнуты любым негативным мерам воздействия в связи с этим сообщением.

Кроме того, каждый военный, который прямо или косвенно узнал о фактах дискриминации или домогательств, обязан сообщить об этом соответствующее подразделение или советника по гендерным вопросам.

Нормы распространяются и на гражданскую защиту

Аналогичные положения закон распространяет на лиц службы гражданской защиты. В частности, определено, что нарушение этических норм, сексуальные домогательства и насилие по признаку пола считаются дисциплинарными проступками и требуют обязательного реагирования.

В Офисе Военного омбудсмена назвали принятие закона важным шагом для усиления защиты прав и достоинства военнослужащих.

По словам эксперта проекта SADR Ольги Фабричевой, главное значение изменений заключается в создании системного механизма предотвращения дискриминации и обязательного реагирования на такие случаи.

Законопроект №13037 прорабатывал Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Ранее РБК-Украина рассказывало о запуске единой электронной почты военного омбудсмена для подачи жалоб и обращений относительно прохождения службы. Обратиться могут военнослужащие, их родные или уполномоченные лица, отправив письмо с описанием проблемы и подтверждающими документами на официальный адрес.

Также мы писали, какие жалобы рассматривает Офис Военного омбудсмена и по каким причинам обращение могут оставить без рассмотрения. В частности, отказывают в случаях, если вопрос касается мобилизации, воинского учета, судебных споров, является анонимным или не связан с прохождением службы.

Вооруженные силы УкраиныВерховная рада