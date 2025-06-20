"Защита Украины" после фронта? Как ветерану стать учителем и что для этого нужно

Недавно Министерство по делам ветеранов и Министерство образования и науки Украины разработали методические рекомендации для трудоустройства ветеранов войны - как учителей предмета "Защита Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

О каких методических рекомендациях идет речь

Согласно информации министерства, разработанные методические рекомендации:

разъясняют процедуру трудоустройства ветеранов;

предлагают подробные инструкции для директоров учреждений общего среднего образования по адаптации ветеранов войны.

Руководителям школ в Украине предоставлены, в частности, рекомендации по мероприятиям, которые помогут ветеранам:

успешно интегрироваться в образовательный процесс;

эффективно использовать уникальный опыт для обучения молодежи.

Как ветераны могут стать учителями: алгоритм действий

Гражданам рассказали, что для того, чтобы ветеранам стать учителями, необходимо:

найти вакансию через сайты департаментов/управлений образования, школ или порталов вакансий;

иметь любое высшее образование или соответствующую профессиональную квалификацию;

подать необходимые документы (паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, диплом, трудовую книжку, медицинскую справку);

пройти собеседование с директором школы;

оформить трудовой договор;

пройти повышение квалификации (за государственный счет).

Кто из ветеранов может стать учителем: основные требования

Среди общих квалификационных требований к ветеранам войны, претендующим на должность учителя (преподавателя) учебного предмета "Защита Украины", в методических рекомендациях упоминаются, в частности, следующие:

наличие высшего образования и/или соответствующей профессиональной квалификации;

свободное владение государственным языком, что подтверждается соответствующими документами согласно действующему законодательству;

высокие моральные качества;

психическое состояние здоровья, позволяющее выполнять профессиональные обязанности, подтвержденное результатами обязательного медицинского осмотра.

Целесообразным считается также владение актуальными знаниями и практическими навыками по:

тактической медицине и домедицинской помощи (включая поведение в условиях боевых действий);

основам военного дела, тактики, топографии;

строению и безопасному обращению с оружием (в учебных целях);

гражданской защите и безопасности жизнедеятельности;

основам минной безопасности;

организации и проведении практических занятий с соблюдением всех норм безопасности (включая отработку навыков домедицинской помощи, элементов строевой подготовки, обращения с учебно-тренировочными средствами и макетами оружия).

При этом статус ветерана войны - участника боевых действий (УБД) или же лица с инвалидностью вследствие войны (ЛИВВ) - определяется как дополнительное преимущество (при рассмотрении кандидатуры на должность учителя).

"Учитывая возможность передачи соискателям образования уникального практического опыта и формирования патриотизма на основе личного примера", - объясняется в методических рекомендациях.

Модернизация предмета "Защита Украины"

В завершение в МОН рассказали, что сейчас предмет "Защита Украины" проходит масштабную модернизацию - обновляется содержание, которое;

становится более практичным;

становится более современным;

соответствует реалиям сегодняшнего дня.

Отмечается, что сейчас по всей Украине уже работают 963 специально сформированных центра, на обустройство которых выделено 1,6 млрд гривен.

Еще 100 млн гривен направлено на профессиональное развитие учителей.

Уточняется, что к разработке новой программы были привлечены специалисты из ряда авторитетных организаций, в частности:

Victory Drones;

Военной школы "Боривітер";

12-й бригады специального назначения НГУ "Азов";

Демократической школы "Майбутні";

волонтерского объединения "Солом'янські котики";

медицинского батальона "Госпітальєри" и др.

"Программа сосредоточена на практических навыках для жизни как в мирное время, так и в условиях войны", - подытожили в МОН.