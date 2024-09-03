Защиту права собственности украинцев предлагают усовершенствовать: что может измениться

Верховной Раде предлагают внести ряд изменений в Гражданский кодекс Украины - чтобы усовершенствовать разграничение виндикационных и негаторных исков, позволяющих гражданам защитить право собственности в суде.

РБК-Украина рассказывает, что следует знать о виндикационных и негаторных требованиях, что именно предлагает изменить законопроект №11502 и что о нем известно.

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Что предлагает изменить законопроект

Согласно действующим нормам Гражданского кодекса Украины (ГКУ), государство обеспечивает равную защиту прав всех субъектов права собственности.

Даже если человек только предусматривает возможность нарушения своего права собственности другим лицом, он может обратиться в суд - с требованием запретить такие потенциальные действия или предотвратить их совершение.

Кроме того, украинцы, права которых были нарушены, имеют право на возмещение причиненного им имущественного и морального вреда.

Согласно статье 387 ГКУ, если кто-то незаконно завладел вашим имуществом, вы (как законный собственник) имеете право истребовать его обратно. Для этого нужно подать так называемый виндикационный иск - требование о истребовании собственником своего имущества из чужого незаконного владения.

Такой иск подается:

собственником или титульным владельцем - с требованием о возврате вещи

в отношении индивидуально определенных вещей - незаконно находящихся во владении другого лица (ответчика)

Если же имущество находится в вашей собственности, но другой человек своим противоправным поведением создает препятствия нормальному пользованию или распоряжению им, можно воспользоваться статьей 391 ГКУ - подать негаторный иск, целью которого является устранение имеющихся препятствий для пользования (распоряжения) человеком собственным имуществом.

То есть владелец, который обращается в суд за защитой, сохраняет имущество в своем владении и требует от ответчика прекратить какие-либо противоправные действия (относительно своего имущества).

В пояснительной записке к проекту закона №11502 отмечается, что определяющим критерием разграничения этих двух требований (исков) является наличие или отсутствие у человека владения имуществом на момент обращения в суд.

В то же время документ имеет целью усовершенствовать разграничение виндикационных и негаторных требований и закрепить различия между ними в ГКУ.

Исходя из этого, законопроект предлагает дополнить статьи 387 и 391 Гражданского кодекса уточняющими признаками виндикационных и негаторных требований.

Статью 387 предлагается изложить в следующей редакции:

1. Владелец имеет право истребовать свое имущество от человека, который незаконно, без соответствующего правового основания, завладел им. Целью такого требования является возвращение объекта права собственности во владение собственника.

2. Такое требование представляется в отношении индивидуально определенной вещи, которая находится в чужом владении незаконно.

Статью 391 предлагается изложить в такой редакции:

1. Владелец имущества имеет право требовать устранения препятствий в осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом.

2. Такое требование подается в отношении имущества, находящегося у собственника (владельца) в случае, если другое лицо мешает пользованию или распоряжению этой вещью и отсутствуют правовые основания для созданных препятствий.

Зачем нужны такие законодательные изменения

В комментарии РБК-Украина адвокат АБ "Романа Сацика" Виктория Онышко подчеркнула, что любое уточнение норм закона, вносимого законодателем, однозначно:

упростит использование норм материального права на практике

позволит без колебаний определить способ защиты при подаче иска в суд

"В этом случае законодателем предлагается уточнение норм закона, облегчающее его трактовку и применение", - добавила она.

Эксперт напомнила, что в основе разграничения виндикационного и негаторного иска лежит критерий владения: если нарушено правомочие владения, применяется виндикационный иск.

"Следовательно, собственник недвижимого имущества перестает быть владельцем этого имущества только в случае прекращения государственной регистрации его права собственности и перерегистрации этого права за другим лицом", - добавила она.

Если же создаются помехи в использовании, применяется негаторный иск.

По словам Онышко, следует обратить внимание на особенности виндикационного и негаторного исков и определяющие критерии для их разграничения:

отсутствие или наличие у истца владения имуществом

отсутствие или наличие у человека владения недвижимым имуществом определяется исходя из принципа регистрационного подтверждения владения

лицо, к которому перешло право собственности на объект недвижимости, приобретает к нему все правомочия собственника, включая право владения

"Принцип регистрационного подтверждения заключается в том, что лицо, зарегистрировавшее право собственности на объект недвижимости, приобретает к нему все полномочия собственника, определенные в ч. 1 ст. 317 ГКУ, в частности приобретает и право владения", - рассказала адвокат.

В то же время в качестве примера она привела дело №522/1029/18 от 18 декабря 2019 года, когда Большая Палата Верховного суда постановила, что одновременное предъявление иска о истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск) и об устранении препятствий в осуществлении права пользования и распоряжение своим имуществом (негаторный иск) невозможно.

"Виндикационный и негаторный иски являются взаимоисключающими. При этом одно из условий применения как виндикационного, так и негаторного иска - отсутствие между истцом и ответчиком договорных отношений, поскольку в таком случае осуществляется защита нарушенного права собственности с помощью обязательственно-правовых способов", - отметила юрист.

Изменится ли что-нибудь для граждан и юристов

По словам Онышко, при условии принятия законопроекта и вступления в силу, кардинальных изменений для граждан или юристов не произойдет.

"Ведь целями и задачами принятия законопроекта является усовершенствование разграничения виндикационных и негаторных требований, гарантированных Гражданским кодексом Украины", - уточнила она.

В то же время, адвокат подчеркнула, что для граждан такие изменения являются плюсом.

"Поскольку самостоятельно ища нормативное регулирование при намерении защиты своего нарушенного права, содержание норм, которые претерпевают изменения, становится более четким и понятным", - объяснила она.

Для практикующих юристов, по мнению Онышко, внесение соответствующих уточнений в нормы ГКУ также полезно.

"Поскольку нормы закона приобретают конкретику и облегчают правоприменение. Например, теперь добавленная ч. 2 ст. 391 ГК Украины содержит оговорку "...если другое лицо мешает пользованию или распоряжению этой вещью и отсутствуют правовые основания для созданных препятствий". Следовательно, готовя иск в таком случае, особое внимание следует обратить на действительное отсутствие правовых оснований для созданных препятствий в пользовании вещью и т.п.", - подытожила эксперт.

Основное о проекте закона

Проект закона №11502 о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины насчет уточнения виндикационных и негаторных требований был зарегистрирован в Верховной Раде 19 августа 2024 года.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат Александр Юрченко (член депутатской группы "Відновлення України").

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам правовой политики под руководством Дениса Маслова.

Проект закона №11502 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

21 августа документ был предоставлен для ознакомления народным депутатам.

В заключительных положениях уточняется, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования (при условии принятия Верховной Радой и подписания президентом).